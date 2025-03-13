Анчелотти: Была равная игра. Лотерея прошла в нашу пользу

Наставник "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в 1/8 финала Лиги чемпионов над "Атлетико" (0:1, 4:2 по пен.).

"Это была равная игра, и "Атлетико" - одна из лучших команд в мире в обороне. Они хорошо обучены, защищаются и усердно работают друг на друга, и у нас был отличный шанс благодаря невероятному проходу Мбаппе, но мы не забили с пенальти. Тогда мы отправили нашего лучшего бьющего первым, а Рюдигер вышел последним, потому что он забил "Сити" (в прошлом сезоне - прим.).

Я попытался объяснить, что наша задача - не усложнять ситуацию, теряя мяч в плохих зонах, где тебя могут поймать на ошибке. Если бы соперник сделал счет 2:0, игра была бы очень сложной. В этом смысле мы были лучше во второй половине дополнительного времени. Мы всегда должны стремиться к прогрессу и работать в этом направлении.

Я понятия не имею, что может изменить ситуацию в серии пенальти. Нужно выбирать самых спокойных парней. Это лотерея, и она прошла в нашу пользу. "Атлетико" покидает турнир с гордо поднятой головой, потому что они играли на максимуме своих возможностей. Я был совершенно спокоен. Когда это такая лотерея, ты бросаешь монетку, и, к счастью, она выпала нам.

Пенальти Альвареса? Думаю, судьи заметили это на VAR. Я не видел этого изначально, но, похоже, он коснулся мяча левой ногой, когда я смотрел повтор.

Камавинга показал себя с лучшей стороны в самой сложной игре. В последних поединках он немного сбавил обороты, но сегодня он принес команде очень много пользы. У Чуамени была желтая карточка, и я решил поменять его из-за риска, связанного с контратаками "Атлетико". Вальверде и Камавинга сыграли очень хорошо как в атаке, так и в обороне.

Травма Менди? Я думаю, что это мышечная проблема, потому что он почувствовал судорогу в ноге. Его состояние оценят в ближайшие несколько дней", - подытожил Анчелотти.