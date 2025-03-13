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Известно, какой игрок Реала пропустит первый матч четвертьфинала ЛЧ против Арсенала

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Досадная потеря

Известно, какой игрок Реала пропустит первый матч четвертьфинала ЛЧ против Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский полузащитник мадридского "Реала" пропустит первый матч 1/4 против лондонского "Арсенала".

Орельен Тчуамени получил желтую карточку в матче против "Атлетико" на 39-й минуте. Это предупреждение стало третьим для француза в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, поэтому полузащитник пропустит первый матч 1/4 финала.

Кроме сегодняшнего матча Тчуамени получал предупреждения в поединках этапа лиги против "Аталанты" и "Бреста".

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Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и "Реалом" пройдет 8 апреля на "Эмирейтс". Добавим, что среди "канониров" этот матч пропустит Рахим Стерлинг, который получил свою третью желтую против "ПСВ".

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Орельен Тчуамени
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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