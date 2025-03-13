Известно, какой игрок Реала пропустит первый матч четвертьфинала ЛЧ против Арсенала

Французский полузащитник мадридского "Реала" пропустит первый матч 1/4 против лондонского "Арсенала".

Орельен Тчуамени получил желтую карточку в матче против "Атлетико" на 39-й минуте. Это предупреждение стало третьим для француза в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, поэтому полузащитник пропустит первый матч 1/4 финала.

Кроме сегодняшнего матча Тчуамени получал предупреждения в поединках этапа лиги против "Аталанты" и "Бреста".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и "Реалом" пройдет 8 апреля на "Эмирейтс". Добавим, что среди "канониров" этот матч пропустит Рахим Стерлинг, который получил свою третью желтую против "ПСВ".