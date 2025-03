Нападающий Арсенала установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Нападающий лондонского "Арсенала" установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.

Согласно данным от авторитетного статистического ресурса Squawka, Рахим Стерлинг стал первым в истории английским футболистом, который забил как минимум один гол за четыре разных клуба в Лиге чемпионов.

Также добавим, что 30-летний вингер вышел на чистое четвертое место по количеству результативных действий среди английских игроков в истории Лиги чемпионов, обойдя по этому показателю Фрэнка Лампарда (44). На его счету теперь 46 очков по системе "гол+пас". Выше в этом рейтинге находится только Уэйн Руни (47), Гарри Кейн (50) и Дэвид Бекхэм (52).

New record unlocked. ????



Raheem Sterling is the first ever English player to be directly involved in at least one goal for four different clubs in the Champions League.



Most goals + assists by English players in UCL history:



◎ 52 - David Beckham

◎ 50 - Harry Kane

◎ 47 -… pic.twitter.com/Jm405HAcOx