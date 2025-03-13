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Нападающий Арсенала установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Это произошло впервые в истории этого турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Арсенала" установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.
Согласно данным от авторитетного статистического ресурса Squawka, Рахим Стерлинг стал первым в истории английским футболистом, который забил как минимум один гол за четыре разных клуба в Лиге чемпионов.
Также добавим, что 30-летний вингер вышел на чистое четвертое место по количеству результативных действий среди английских игроков в истории Лиги чемпионов, обойдя по этому показателю Фрэнка Лампарда (44). На его счету теперь 46 очков по системе "гол+пас". Выше в этом рейтинге находится только Уэйн Руни (47), Гарри Кейн (50) и Дэвид Бекхэм (52).
New record unlocked. ????— Squawka (@Squawka) March 12, 2025
Raheem Sterling is the first ever English player to be directly involved in at least one goal for four different clubs in the Champions League.
Most goals + assists by English players in UCL history:
◎ 52 - David Beckham
◎ 50 - Harry Kane
◎ 47 -… pic.twitter.com/Jm405HAcOx
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В этом сезоне Рахим Стерлинг забил один гол и отдал 4 ассиста в 23 матчах во всех турнирах, выступая за лондонский "Арсенал" на правах аренды.
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