Он не стареет. Капитан Реала в матче Лиги Чемпионов установил необычное достижение

Капитан "Реала" в матче Лиги Чемпионов установил необычное достижение.

Полузащитник Лука Модрич вышел на матч против "Атлетико" с первых минут. Это его 12-е появление на поле после 39 лет.

По информации Opta, хорватский полузащитник опередил Пепе и Дэвида Вэйру, которые 11 раз выходили на поле после достижения данного возраста.

Лука Модрич сыграл 65 минут в мадридском дерби и был заменён на Лукаса Васкеса.

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Напомним, что "Реал" прошёл в 1/4 финала после выигранной серии пенальти в матче против "Атлетико". В этой стадии "сливочные" встретятся с "Арсеналом".