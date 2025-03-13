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"Боже мой! Есть только один Мадрид!". Винисиус эмоционально отреагировал на победу над Атлетико

Лига Чемпионов
Обновлено

Страсти бурлят даже после поединка

"Боже мой! Есть только один Мадрид!". Винисиус эмоционально отреагировал на победу над Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор опубликовал провокационный для болельщиков "Атлетико" пост в социальных сетях после победы над "матрасниками" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пен.).

"Боже мой! Есть только один "Мадрид"! Но мы все это знаем. Будем совершенствоваться и переходить к следующему этапу!", - написал бразилец в X.

Напомним, в течение ответного матча с "Атлетико" Винисиус не реализовал пенальти, а на 115-й минуте был заменен.

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