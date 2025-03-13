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"Боже мой! Есть только один Мадрид!". Винисиус эмоционально отреагировал на победу над Атлетико
Страсти бурлят даже после поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор опубликовал провокационный для болельщиков "Атлетико" пост в социальных сетях после победы над "матрасниками" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пен.).
"Боже мой! Есть только один "Мадрид"! Но мы все это знаем. Будем совершенствоваться и переходить к следующему этапу!", - написал бразилец в X.
Напомним, в течение ответного матча с "Атлетико" Винисиус не реализовал пенальти, а на 115-й минуте был заменен.
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Madremiaaaa!!! MADRID HAY UNO SOLO!!!! Pero eso todos ló sabemos. A mejorar y a lá próxima!!!— Vini Jr. (@vinijr) March 12, 2025
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