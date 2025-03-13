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Рахим Стерлинг после матча с ПСВ: Мне ещё предстоит сыграть важную роль
Вингер Арсенала прокомментировал матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг прокомментировал ничейный поединок против "ПСВ".
Английский футболист сказал, что это было его достойное выступление. Также он верит, что в команде сыграет важную роль.
"Это достойное выступление от меня самого. Я знаю, на что я способен. Ты просто хочешь играть. Ты в топовом клубе с топовыми игроками, и тебе просто нужно дождаться своего момента. И именно это я и делаю. Я по-прежнему верю, что мне ещё предстоит сыграть важную роль.
У меня было не так много времени, как мне хотелось бы, но у меня были возможности. Я должен продолжать стучаться в эту дверь.
Я верю в себя и в то, что у меня есть возможность сыграть здесь, будь то 10 минут, 45 минут или весь матч. Мне просто нужно быть готовым и стараться помогать команде как можно больше" , — сказал Стерлинг в интервью TNT Sports.
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Напомним, что в матче против "ПСВ" Рахим Стерлинг отдал два ассиста. Один из них был адресован украинцу Александру Зинченко.
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