Рахим Стерлинг после матча с ПСВ: Мне ещё предстоит сыграть важную роль

Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг прокомментировал ничейный поединок против "ПСВ".

Английский футболист сказал, что это было его достойное выступление. Также он верит, что в команде сыграет важную роль.

"Это достойное выступление от меня самого. Я знаю, на что я способен. Ты просто хочешь играть. Ты в топовом клубе с топовыми игроками, и тебе просто нужно дождаться своего момента. И именно это я и делаю. Я по-прежнему верю, что мне ещё предстоит сыграть важную роль.

У меня было не так много времени, как мне хотелось бы, но у меня были возможности. Я должен продолжать стучаться в эту дверь.

Я верю в себя и в то, что у меня есть возможность сыграть здесь, будь то 10 минут, 45 минут или весь матч. Мне просто нужно быть готовым и стараться помогать команде как можно больше" , — сказал Стерлинг в интервью TNT Sports.