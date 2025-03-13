Стал первым. Полузащитник Атлетико отметился уникальным достижением в мадридском дерби

Полузащитник "Атлетико" отметился уникальным достижением в мадридском дерби.

Конор Галлахер отметился голом в матче "Атлетико" против "Реала". По информации Opta, он стал первым английским игроком в истории, забившим гол в мадридском дерби во всех турнирах.

Полузащитник сыграл 85 минут в матче против "Реала" и отметился голом на 27-й секунде. Это первый гол англичанина в Лиге Чемпионов. Ранее он отдавал голевую передачу в матче против "Спарты Праги".

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Напомним, что "Атлетико" уступил "Реалу" в серии послематчевых пенальти.