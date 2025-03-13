Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центрбек Атлетико - после вылета от Реала в ЛЧ: Находимся в состоянии шока
В планах быстрое восстановление
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Атлетико" Клеман Лангле проанализировал вылет из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала турнира.
"Мы все еще находимся в состоянии шока. Мы продемонстрировали потрясающую игру от начала до конца. Мы должны взять себя в руки, но это большой удар. Нам нужно собраться, но это большой удар. Я думаю, мы заслужили победу как команда, как клуб, ради болельщиков и их поддержки, которая нам очень помогла.
Мы стартовали отлично против команды, которая хорошо управляет игрой. Она была очень равной от начала до конца, как и в первом поединке. В конце концов, все сводится к серии пенальти, где все может сложиться как в одну, так и в другую сторону, и сегодня нам не повезло.
Мы справимся с ударом по нашему моральному духу в ближайшие дни. Нам предстоит проделать много работы, сезон не заканчивается сегодня. У нас есть важные цели, ради которых стоит играть", - сказал Лангле в интервью Movistar Plus.
Читайте также"Боже мой! Есть только один Мадрид!". Винисиус эмоционально отреагировал на победу над Атлетико
Популярное сейчас
- Определились все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
- Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
- ЛЧ. Атлетико – Реал 1:0 (пен. 2:4). Играют две команды, а проходят всегда сливочные
- ЛЧ. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4). Доннарумма – герой Парижа
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность