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Центрбек Атлетико - после вылета от Реала в ЛЧ: Находимся в состоянии шока

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В планах быстрое восстановление

Центрбек Атлетико - после вылета от Реала в ЛЧ: Находимся в состоянии шока

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Атлетико" Клеман Лангле проанализировал вылет из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала турнира.

"Мы все еще находимся в состоянии шока. Мы продемонстрировали потрясающую игру от начала до конца. Мы должны взять себя в руки, но это большой удар. Нам нужно собраться, но это большой удар. Я думаю, мы заслужили победу как команда, как клуб, ради болельщиков и их поддержки, которая нам очень помогла.

Мы стартовали отлично против команды, которая хорошо управляет игрой. Она была очень равной от начала до конца, как и в первом поединке. В конце концов, все сводится к серии пенальти, где все может сложиться как в одну, так и в другую сторону, и сегодня нам не повезло.

Мы справимся с ударом по нашему моральному духу в ближайшие дни. Нам предстоит проделать много работы, сезон не заканчивается сегодня. У нас есть важные цели, ради которых стоит играть", - сказал Лангле в интервью Movistar Plus.

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Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Клеман Лангле
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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