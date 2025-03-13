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Мяч Зинченко в ворота ПСВ претендует на звание лучшего гола дня в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Болельщики могут голосовать за своего фаворита

Мяч Зинченко в ворота ПСВ претендует на звание лучшего гола дня в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ответном матче против "ПСВ" (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов Александр Зинченко забил гол в ворота эйндховенцев, который в итоге попал в четверку претендентов на звание лучшего гола дня.

Также среди других номинантов есть Марко Асенсио из "Астон Виллы" и его гол в ворота "Брюгге", забитый мяч Максимилиана Байера из дортмундской "Боруссии" в матче против "Лилля" и взятие ворот от Коухаиба Дриуша в поединке с "Арсеналом".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, что команда украинца встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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