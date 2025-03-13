  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Александр Зинченко и вратарь Ливерпуля отметили выступление полузащитника ПСЖ в матче Лиги Чемпионов. Фото
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Зинченко и вратарь Ливерпуля отметили выступление полузащитника ПСЖ в матче Лиги Чемпионов. Фото

Лига Чемпионов

Но есть нюанс

Александр Зинченко и вратарь Ливерпуля отметили выступление полузащитника ПСЖ в матче Лиги Чемпионов. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Александр Зинченко и вратарь "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили отметили выступление полузащитника "ПСЖ" в матче Лиги Чемпионов.

Хвича Кварацхелия выставил фото с матча против "Ливерпуля". Александр Зинченко поставил смайлик волшебной палочки.

Александр Зинченко и вратарь Ливерпуля отметили выступление полузащитника ПСЖ в матче Лиги Чемпионов. Фото - изображение 1

Также прокомментировал фото вратарь "Валенсии" и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Он поставил три огня.

Примечательно, что вратарь принадлежит "Ливерпулю" и проводит сезон в "Валенсии" на правах аренды. В английском клубе он будет доступен с нового сезона.

Некоторых пользователей это не удовлетворило, и они напомнили, что Мамардашвили принадлежит "мерсисайдцам".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хвича Кварацхелия отыграл 101 минуту в матче против "Ливерпуля".

По теме
yellow-arrow
Мяч Зинченко в ворота ПСВ претендует на звание лучшего гола дня в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Центрбек Атлетико - после вылета от Реала в ЛЧ: Находимся в состоянии шока
yellow-arrow
Нападающий Арсенала установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Александр Зинченко Хвича Кварацхелия Георгий Мамардашвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости