Александр Зинченко и вратарь Ливерпуля отметили выступление полузащитника ПСЖ в матче Лиги Чемпионов. Фото

Украинский защитник Александр Зинченко и вратарь "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили отметили выступление полузащитника "ПСЖ" в матче Лиги Чемпионов.

Хвича Кварацхелия выставил фото с матча против "Ливерпуля". Александр Зинченко поставил смайлик волшебной палочки.

Также прокомментировал фото вратарь "Валенсии" и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Он поставил три огня.

Примечательно, что вратарь принадлежит "Ливерпулю" и проводит сезон в "Валенсии" на правах аренды. В английском клубе он будет доступен с нового сезона.

Некоторых пользователей это не удовлетворило, и они напомнили, что Мамардашвили принадлежит "мерсисайдцам".

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Хвича Кварацхелия отыграл 101 минуту в матче против "Ливерпуля".