Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов после завершения стадии 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира.

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Перед стартом 1/8 финала главным фаворитом считался "Ливерпуль" - команда Арне Слота побеждала в 23,9% симуляций. Однако после поражения в серии пенальти от "Пари Сен-Жермен" их шансы исчезли.

Теперь новым фаворитом является "Барселона", которая выигрывает турнир в 20,4% симуляций. На втором месте находится "ПСЖ", который впервые в истории поднимает трофей в 19,3% случаев.



Далее расположился "Арсенал" Микеля Артеты, чьи шансы Opta оценивает в 16,8%, а после них идет миланский "Интер" с 16,4%. А вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й ушастый трофей составляет на данный момент 13,6%.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".