Неделя с тремя выходными, или Происки Фортуны. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Непреложный закон - в плей-офф главнее всего интрига. А с точки зрения интриги, этот раунд вышел не ахти какой интересный. Я бы сравнил его с неделей, в которой было восемь дней, и три из них - выходные. Эти праздничные, в отличие от будних, дни мы провели в Ливерпуле, Мадриде и гораздо менее известном Вильнев-д’Аске.

Но обо всем - по порядку.

Барселона - Бенфика 3:1 (1:0)

- Бенфика 3:1 (1:0) Ливерпуль - ПСЖ 0:1 (1:0), пенальти - 1:4

0:1 (1:0), пенальти - 1:4 Байер - Бавария 0:2 (0:3)

0:2 (0:3) Интер - Фейеноорд 2:1 (2:0)

- Фейеноорд 2:1 (2:0) Лилль - Боруссия 1:2 (1:1)

1:2 (1:1) Атлетико - Реал 1:0 (1:2), пенальти - 2:4

1:0 (1:2), пенальти - 2:4 Арсенал - ПСВ 2:2 (7:1)

- ПСВ 2:2 (7:1) Астон Вилла - Брюгге 3:0 (3:1)

Зрелищность. Вообще нет вопросов. Футбола было вдоволь во всех матчах. Подкачал разве что первый тайм в Бирмингеме, но зато второй компенсировал его с лихвой.

Самая смотрибельная игра прошла в Ливерпуле: около двух десятков опасных для ворот моментов. Но если брать только основное время, то в эти полтора часа веселее всего было как раз в малоизвестном пригороде Лилля. Остальные поединки были примерно одинаково зрелищны. Возможно, чуточку насыщеннее было в Лондоне.

Интрига. “Арсенал”, “Астон Вилла”, “Интер” и “Бавария” успешно расправились с нею еще в первых матчах. Встречи с их участием мы смотрели чисто из любви к искусству. В принципе, то же можно сказать и о “Барселоне”, уже на 11-й минуте подтвердившей это в лице Рафиньи. И вряд ли ответ Отаменди мог кого-то переубедить.

Теперь от будней - к выходным. Еще на 85-й минуте Акпом мог перевести в экстра-таймы игру “Лилля” с “Боруссией”, но кипер гостей Кобель был на месте. В Ливерпуле и Мадриде дотянули до самой “лотереи”, и это были именно те случаи, когда ее ждешь не зевая и тоскуя, а скорее потирая руки в предвкушении.

Финал же получился разным: в первом случае команду вытащила личность, во втором - везение.

Логика. Если говорить о соотношении голевых моментов, то наиболее закономерен счет в поединке “Лилля” с “Боруссией”: последняя выглядела сильнее ровно на один гол. Правда, самих голов тут с обеих сторон могло быть и побольше.

Вероятно, с минимальной натяжкой, можно считать логичными также ничью “Арсенала” с ПСВ и крупную победу “Астон Виллы” над “Брюгге”.

Наименее справедлив был исход основного времени в Ливерпуле: по-хорошему, оно должно было завершиться в лучшем случае вничью. Но тут нужно помнить и о вопиющей нелогичности первого матча в Париже - в обратную сторону. А вот в дополнительные полчаса ПСЖ уже вполне “наиграл” на победу.

Однозначная судейская ошибка, на наш взгляд, была обнаружена на 5-й минуте игры в Леверкузене. Коллега Юстас: “Как по мне, невышибаемый пенальти. Кейна явно завалили”. Впрочем, “Баварии” и пяти безответных голов в двух встречах вполне хватило.

Еще вызвал сомнение эпизод поединка в Мадриде, когда не был назначен пенальти в ворота “Атлетико” за игру рукой Симеоне. Здесь ответ моего консультанта оказался расплывчато-географическим: “В некоторых лигах (Германия, Италия) такое свистят. Англия, Испания - нет. Видимо, и в Польше не свистят”. Как я это люблю…

В любом случае, в итоге и здесь на результате это не сказалось. Будем считать, что все четвертьфиналисты определились без судьбоносного вмешательства Фемиды.

Везение. А вот Фортуна наглым образом влезала в самые драматические противостояния раунда.

Пожалуй, больше повезло ПСЖ. Тут вам и “автопас” Конате на открывшего счет с его помощью Дембеле (а ведь гол остался единственным для парижан за два матча), и стойка ворот, принявшая на себя удар Квансы на 79-й минуте (и плакали бы тогда экстра-таймы).

В Мадриде удача сначала здорово помогла “Атлетико”: промах Винисиуса с пенальти на 70-й минуте - это везение уже по определению. Хотя и есть устойчивое подозрение, что это скорее заслуга болельщиков соперника. Лично я, кажется, еще никогда не слышал, чтобы ТАК мешали пробить с “точки”.

В любом случае, об этом заставил забыть двойной нефарт в “лотерее”. Сначала - незасчитанный на ровном (?) месте гол Альвареса, затем - перекладина от Льоренте.

К слову, о втором касании Альвареса - все понимаю: правила есть правила. Но так педантично их блюсти в таких мелочах, тогда как в штрафной прощают явные фолы “за недостаточностью контакта”... Без комментариев. Хотя, как и с игрой руками, тут все просто: нужно искать умысел. Он что, специально так пробил, поскользнувшись?

Конечно, это личное мнение. И без разницы, за кого играл “пострадавший”. Дело в принципе.

Личности. Кипер ПСЖ Доннарумма буквально напрашивается быть названным первым, своей могучей фигурой заслоняя и отталкивая прочих. Среди полевых игроков самой яркой личностью, как по мне, зарекомендовал себя Ямаль из “Барселоны”. В тройку также включил бы парижанина Дембеле. Он же станет лучшим по итогам двух игр.

В пятерку у меня вошли бы Кварацхелия (ПСЖ) и Риерсон (“Боруссия”). В семерку - Альварес из “Атлетико” и Тюрам из “Интера”. Самые эффективные: Рафинья (“Барселона”), Рашфорд и Роджерс (оба - “Астон Вилла”).

Симпатии. Больше всего футбола мне, как зрителю, подарила “Боруссия”. Если считать дополнительное время, то тогда и ПСЖ. Но “Ливерпуль” уступит ему совсем немного. Затем идут “Атлетико” и “Астон Вилла” (правда, более 80% матча проведшая в большинстве); “Барселона”, “Бавария” и “Интер”. Далее - ПСВ и “Лилль”...

Ни одного голевого шанса не имел “Брюгге” (правда, игравший в меньшинстве). И всего по парочке их в основное время игры создали “Фейеноорд” и “Реал”. Последний прибавил к ней еще столько же в овертайме.

Четвертьфиналы. Сначала выстрою здесь пары в порядке их привлекательности для меня - зрителя, который предпочитает максимальное количество голевых моментов в игре. Скажу сразу, после их подсчета в ⅛-й финала был изрядно удивлен итогами. В скобках - количество угроз воротам, созданное командами на двоих.

Бавария - Интер (30)

ПСЖ - Астон Вилла (28)

Барселона - Боруссия (24)

Арсенал - Реал (21)

(На всякий случай, уточняю: не ищите официальную статистику - считал сам лично. Критерий прост: показался ли эпизод голевым отдельно взятому и непредвзятому любителю игры - то есть, вашему собеседнику).

Теперь, о том, кому из соперников сопереживал бы здесь по итогам увиденного в ⅛-й. Однозначно - “Арсеналу” и скорее - “Баварии”, ПСЖ и “Боруссии”. Хотя в принципе, в прошедшем раунде разочаровал только “Реал”. При том, кстати, что его соперник был на уровне всех остальных четвертьфиналистов. По количеству опасных моментов.

Разумеется, в следующем раунде все может кардинально измениться. Вот тогда и поговорим…

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