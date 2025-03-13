  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Превзошёл всех. В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Превзошёл всех. В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели

Лига Чемпионов

Были другие варианты?

Превзошёл всех. В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели.

Болельщики выбрали вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумму игроком недели.

Итальянский вратарь в матче против "Ливерпуля" сделал 2 сейва и дважды парировал в серии пенальти удары Дарвина Нуньеса и Кёртиса Джонса.

На втором месте расположился нападающий "Астон Виллы" Марко Асенсио, оформивший дубль в ворота "Брюгге". Третье место зрители отдали нападающему "Баварии" Харри Кейну, забившему гол и отдавшему ассист в матче против "Байера".

Последнее место осталось за полузащитником "Боруссии Д" Эмре Джаном, который реализовал пенальти в ворота "Лилля".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее мы писали пары 1/4 финала Лиги Чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса
yellow-arrow
Альварес отреагировал на отмененный гол с пенальти в матче с Реалом
yellow-arrow
Неделя с тремя выходными, или Происки Фортуны. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов
Лига чемпионов Эмре Джан Харри Кейн Марко Асенсио Джанлуиджи Доннарумма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости