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Превзошёл всех. В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели.
Болельщики выбрали вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумму игроком недели.
Итальянский вратарь в матче против "Ливерпуля" сделал 2 сейва и дважды парировал в серии пенальти удары Дарвина Нуньеса и Кёртиса Джонса.
На втором месте расположился нападающий "Астон Виллы" Марко Асенсио, оформивший дубль в ворота "Брюгге". Третье место зрители отдали нападающему "Баварии" Харри Кейну, забившему гол и отдавшему ассист в матче против "Байера".
Последнее место осталось за полузащитником "Боруссии Д" Эмре Джаном, который реализовал пенальти в ворота "Лилля".
1st: Gianluigi Donnarumma— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2025
2nd: Marco Asensio
3rd: Harry Kane
4th: Emre Can
Donnarumma's masterclass earns him Player of the Week! ⛔@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RSZPX21kb4
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Напомним, что ранее мы писали пары 1/4 финала Лиги Чемпионов.
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