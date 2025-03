Превзошёл всех. В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели

В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели.

Болельщики выбрали вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумму игроком недели.

Итальянский вратарь в матче против "Ливерпуля" сделал 2 сейва и дважды парировал в серии пенальти удары Дарвина Нуньеса и Кёртиса Джонса.

На втором месте расположился нападающий "Астон Виллы" Марко Асенсио, оформивший дубль в ворота "Брюгге". Третье место зрители отдали нападающему "Баварии" Харри Кейну, забившему гол и отдавшему ассист в матче против "Байера".

Последнее место осталось за полузащитником "Боруссии Д" Эмре Джаном, который реализовал пенальти в ворота "Лилля".

1st: Gianluigi Donnarumma

2nd: Marco Asensio

3rd: Harry Kane

4th: Emre Can



Donnarumma's masterclass earns him Player of the Week! ⛔@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RSZPX21kb4