  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Альварес отреагировал на отмененный гол с пенальти в матче с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альварес отреагировал на отмененный гол с пенальти в матче с Реалом

Лига Чемпионов

Игрок поделился своими мыслями

Альварес отреагировал на отмененный гол с пенальти в матче с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес прокомментировал отмененный гол с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Аргентинец не согласен с решением арбитра, который отменил его гол из-за якобы двойного касания мяча.

"Что было дважды касание мяча - не почувствовал", - заявил Альварес.

Футболист также рассказал, что мяч полетел именно туда, куда он хотел, и что он сумел обмануть вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который прыгнул в противоположную сторону.

Читайте также"Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
По теме
yellow-arrow
Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса
yellow-arrow
Превзошёл всех. В Лиге Чемпионов назвали лучшего игрока недели
yellow-arrow
Неделя с тремя выходными, или Происки Фортуны. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов
Реал (Мадрид) Хулиан Альварес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости