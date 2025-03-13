Альварес отреагировал на отмененный гол с пенальти в матче с Реалом

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес прокомментировал отмененный гол с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Аргентинец не согласен с решением арбитра, который отменил его гол из-за якобы двойного касания мяча.

"Что было дважды касание мяча - не почувствовал", - заявил Альварес.

Футболист также рассказал, что мяч полетел именно туда, куда он хотел, и что он сумел обмануть вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который прыгнул в противоположную сторону.