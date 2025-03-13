Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес отреагировал на отмененный гол с пенальти в матче с Реалом
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес прокомментировал отмененный гол с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".
Аргентинец не согласен с решением арбитра, который отменил его гол из-за якобы двойного касания мяча.
"Что было дважды касание мяча - не почувствовал", - заявил Альварес.
Футболист также рассказал, что мяч полетел именно туда, куда он хотел, и что он сумел обмануть вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который прыгнул в противоположную сторону.
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Анчелотти – о серии пенальти: Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- ЛЧ. Атлетико – Реал 1:0 (пен. 2:4). Играют две команды, а проходят всегда сливочные
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех