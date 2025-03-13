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Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса

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Решение не оспаривается, но правило собираются пересмотреть

Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА выпустил заявление о спорном эпизоде в послематчевой серии пенальти между "Атлетико" и "Реалом" с участием Хулиана Альвареса после обращения от "матрасников". Руководящий орган предлагает пересмотреть правила.

"Несмотря на то, что контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой прежде чем нанести удар, что видно на видео. В соответствии с правилами игры (пункт 14.1), VAR сообщил рефери, что забитый пенальти стоит отменить.

УЕФА проведет обсуждение с ФИФА и Международным советом футбола (IFAB), чтобы определить, стоит ли применить это правило в случаях, когда двойное касание было непреднамеренным", — говорится в заявлении.

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Напомним, что 25-летний аргентинский нападающий во время выполнения одиннадцатиметрового удара, дважды коснулся мяча, что привело к отмене гола.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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