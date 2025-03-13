Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса
Решение не оспаривается, но правило собираются пересмотреть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА выпустил заявление о спорном эпизоде в послематчевой серии пенальти между "Атлетико" и "Реалом" с участием Хулиана Альвареса после обращения от "матрасников". Руководящий орган предлагает пересмотреть правила.
"Несмотря на то, что контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой прежде чем нанести удар, что видно на видео. В соответствии с правилами игры (пункт 14.1), VAR сообщил рефери, что забитый пенальти стоит отменить.
УЕФА проведет обсуждение с ФИФА и Международным советом футбола (IFAB), чтобы определить, стоит ли применить это правило в случаях, когда двойное касание было непреднамеренным", — говорится в заявлении.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что 25-летний аргентинский нападающий во время выполнения одиннадцатиметрового удара, дважды коснулся мяча, что привело к отмене гола.
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- ЛЧ. Атлетико – Реал 1:0 (пен. 2:4). Играют две команды, а проходят всегда сливочные
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак