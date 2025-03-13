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Модрич прокомментировал отмененный гол Альвареса с пенальти в матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Я не видел пенальти, но это правило (с)

Модрич прокомментировал отмененный гол Альвареса с пенальти в матче Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал отмененный гол с пенальти Хулиана Альвареса, нападающего "Атлетико", в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я не видел пенальти, но это правило. Меня много спрашивают об этом, но я не понимаю, почему люди удивляются. Это правило. Он дважды коснулся мяча. Не повезло ему, повезло нам.

Мне кажется, то же случилось однажды с Гризманном, я не помню, когда, но это правило. Я не помню, когда, это была не серия пенальти, просто пенальти", - сказал Лука.

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Лука Модрич Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Хулиан Альварес
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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