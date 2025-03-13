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ПСЖ может заработать рекордную сумму в случае победы в Лиге чемпионов
ПСЖ может заработать до 144,5 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победа "Пари Сен-Жермен" над "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов не только вывела команду в следующий этап турнира, но и значительно увеличила ее шансы на рекордный финансовый успех.
По информации L'Équipe, "ПСЖ" может заработать до 144,5 миллионов евро, если выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Это станет рекордным показателем для турнира.
Частично это стало возможным благодаря соглашению вещателя Canal+ с французскими клубами на континентальной арене. Телеканал платит 480 миллионов евро ежегодно за эксклюзивные права на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. "ПСЖ" получает часть этих средств - 63,35 млн евро.
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