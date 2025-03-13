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УЕФА назвала символическую команду недели в Лиге Чемпионов

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УЕФА назвала символическую команду недели в Лиге Чемпионов

Фото - Сайт УЕФА

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УЕФА назвала символическую команду недели в Лиге Чемпионов.

Организация выбрала следующих игроков:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Защитники: Дензел Дюмфрис («Интер»). Эмре Джан («Боруссия Д»), Рауль Асенсио («Реал»), Нуно Мендеш («ПСЖ»)

Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Марко Асенсио («Астон Вилла»), Педри («Барселона»)

Нападающие: Рахим Стерлинг («Арсенал»), Харри Кейн («Бавария»), Максимилиан Байер («Боруссия Д»).

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Заметим, что в символическую команду попали представители команд, которые продолжают борьбу в Лиге Чемпионов.

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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