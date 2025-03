УЕФА назвала символическую команду недели в Лиге Чемпионов.

Организация выбрала следующих игроков:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Защитники: Дензел Дюмфрис («Интер»). Эмре Джан («Боруссия Д»), Рауль Асенсио («Реал»), Нуно Мендеш («ПСЖ»)

Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Марко Асенсио («Астон Вилла»), Педри («Барселона»)

Нападающие: Рахим Стерлинг («Арсенал»), Харри Кейн («Бавария»), Максимилиан Байер («Боруссия Д»).

Introducing your Team of the Week ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/WaFkx4NOxQ