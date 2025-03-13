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УЕФА назвала символическую команду недели в Лиге Чемпионов
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Фото - Сайт УЕФА
УЕФА назвала символическую команду недели в Лиге Чемпионов.
Организация выбрала следующих игроков:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
Защитники: Дензел Дюмфрис («Интер»). Эмре Джан («Боруссия Д»), Рауль Асенсио («Реал»), Нуно Мендеш («ПСЖ»)
Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Марко Асенсио («Астон Вилла»), Педри («Барселона»)
Нападающие: Рахим Стерлинг («Арсенал»), Харри Кейн («Бавария»), Максимилиан Байер («Боруссия Д»).
Introducing your Team of the Week ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/WaFkx4NOxQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2025
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Заметим, что в символическую команду попали представители команд, которые продолжают борьбу в Лиге Чемпионов.
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