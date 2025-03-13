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Английские СМИ рассказали, сможет ли Асенсио сыграть против ПСЖ
Хорошие новости для болельщиков Виллы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английские СМИ рассказали, сможет ли Асенсио сыграть против "ПСЖ".
Марко Асенсио перешёл в "Астон Виллу" на правах аренды из "ПСЖ". И теперь в 1/4 финала встретится со своим клубом.
TNT Sports сообщает, что правила Лиги Чемпионов позволят сыграть нападающему против "ПСЖ".
Напомним, что "ПСЖ" прошёл "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти. Оба матча закончились со счётом 1:0 в пользу гостевых команд.
В свою очередь, "Астон Вилла" разобралась с "Брюгге" по сумме двух матчей 6:1 и прошла далее.
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"ПСЖ" сыграет домашний матч с "Астон Виллой" 9 апреля. Ответный матч состоится 15 апреля.
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