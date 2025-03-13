  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Английские СМИ рассказали, сможет ли Асенсио сыграть против ПСЖ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английские СМИ рассказали, сможет ли Асенсио сыграть против ПСЖ

Лига Чемпионов

Хорошие новости для болельщиков Виллы

Английские СМИ рассказали, сможет ли Асенсио сыграть против ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английские СМИ рассказали, сможет ли Асенсио сыграть против "ПСЖ".

Марко Асенсио перешёл в "Астон Виллу" на правах аренды из "ПСЖ". И теперь в 1/4 финала встретится со своим клубом.

TNT Sports сообщает, что правила Лиги Чемпионов позволят сыграть нападающему против "ПСЖ".

Напомним, что "ПСЖ" прошёл "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти. Оба матча закончились со счётом 1:0 в пользу гостевых команд.

В свою очередь, "Астон Вилла" разобралась с "Брюгге" по сумме двух матчей 6:1 и прошла далее.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"ПСЖ" сыграет домашний матч с "Астон Виллой" 9 апреля. Ответный матч состоится 15 апреля.

По теме
yellow-arrow
"Таковы требования уровня", - Зинченко высказался о своей игре в полузащите за Арсенал
yellow-arrow
УЕФА назвала символическую команду недели в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
ПСЖ может заработать рекордную сумму в случае победы в Лиге чемпионов
Астон Вилла (Бирмингем) Марко Асенсио “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости