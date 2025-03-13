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Нападающий Атлетико Мадрид поблагодарил болельщиков после вылета из Лиги чемпионов
Игрок поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После напряженного ответного матча в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес поделился своими эмоциями.
"Больно вылететь после того, как мы выкладывались на полную до конца. Мы все равно продемонстрировали наши командные ценности.
Спасибо нашим болельщикам за то, что делали каждую игру особенной.
Поздравляем "Реал Мадрид", - сказал футболист.
Напомним, что матч между командами завершился со счетом 1:0 (пен. 2:4).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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