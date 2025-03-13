Маркевич - о Лиге чемпионов: Футбол в исполнении ПСЖ и Барселоны – это просто космос

Заслуженный тренер Украины Мирон поделился впечатлениями о ответных поединках 1/8 финала Лиги чемпионов и ожиданиями от четвертьфинальных матчей.

– Я не буду оригинальным, когда скажу, что футбол в исполнении ПСЖ и "Барселоны" – это просто космос, что-то невероятное. Футбол, который заточен исключительно на атаку, когда канули в Лету скучные перетасовки в середине поля, более того с подключением даже вратаря. Это все уже вчерашний день.

– Если откровенно, то в паре ПСЖ – "Ливерпуль" вы кому отдавали предпочтение?

– Английскому гранду, хотя парижане уже в первом матче продемонстрировали фантастический уровень подготовки. Но так бывает в футболе, когда одна команда феерит, однако из–за невезения или безошибочной игры вратаря–визави уступает. Несправедливое поражение в родных стенах не выбило ПСЖ из колеи, и вчера в Манчестере гости сумели реабилитироваться и пройти дальше. Хотя, конечно, очень обидно, что такая сильная команда, как "Ливерпуль", так рано сошла с дистанции.

– Чем вы объясните феномен ПСЖ? Ведь после того, как ряды парижан покинул многолетний лидер Мбаппе, многие эксперты предрекали, что лучшие времена парижан уже позади.

– Я всегда придерживался точки зрения, что незаменимых игроков не бывает. Отошел Мбаппе – появился Дембеле. Главное, что действия парижан стали более разнообразными, сбалансированными и, поэтому, более опасными для визави. Как по мне, именно ПСЖ и "Барселона" сейчас демонстрируют невероятную интенсивность и наигранные комбинации на высоких скоростях. По стилистике они очень похожи, и хорошо, что жребий не свел эти команды в четвертьфинале.

– Однако следующий соперник "Барселоны" – "Боруссия", также является сторонником вертикального футбола, четко продуманных забеганий в свободные зоны на флангах.

– Согласен, но "Барселона" быстра как в принятии решений, так и в работе с мячом. К тому же, большинство игроков "горожан" очень молоды, и их дерзость в сложных игровых эпизодах также может пригодиться.

– Тогда, напоследок, кого в четвертьфинальных парах считаете фаворитами?

– ПСЖ и "Барселону" – однозначно. Если "Арсенал" до конца марта вернет своих лидеров, то сумеет дать бой "Реалу". Самую ожесточенную борьбу ожидаю в противостоянии "Бавария" – "Интер". В составах обоих клубов много исполнителей, которые могут сыграть как зрелищно, так и прагматично. Поэтому все будут решать мелочи.