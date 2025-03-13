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Родриго высказался об отмененном голе Альвареса с пенальти в матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

То, как мяч отскочил от ноги, было немного странно (с)

Родриго высказался об отмененном голе Альвареса с пенальти в матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Родриго инцидент во время серии пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

"Я был на скамейке вместе с другими игроками, и то, как мяч отскочил от ноги, было немного странно. Я начал говорить ребятам, что было два касания, и они подумали, что я, видимо, шучу.

Внезапно другие игроки, которые могли просмотреть видео на планшетах, стали кричать: "Два касания!" - И тогда я сказал: "Я же говорил".

Напомним, что не засчитали гол форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса в послематчевой серии пенальти из-за двойного касания во время удара.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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