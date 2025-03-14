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Рефери поделился подробностями отмененного гола Хулиана Альвареса

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Нарушил молчание

Рефери поделился подробностями отмененного гола Хулиана Альвареса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гол Хулиана Альвареса в серии пенальти 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом" стал поводом для мирового скандала. Многие в Испании и за ее пределами не могут поверить в то, что произошло.

Главный фигурант этого спора - Шимон Марчиняк. Польский рефери, который по подсказке VAR решил отменить гол аргентинца. Теперь он высказался по этому поводу, пытаясь прояснить ситуацию. Прежде всего, он опроверг информацию о том, что о возможном двойном касании ему сообщили игроки "Реала", в частности, Килиан Мбаппе или Тибо Куртуа.

"Это абсолютная неправда. Именно я сообщил арбитрам VAR, что с вероятностью 99% было двойное касание со стороны Альвареса, и они тщательно это проверили. Честно говоря, я никогда не сталкивался с таким в своей судейской карьере, но игроки знают правила", - сказал Марчиняк.

Между тем в "Атлетико" воспринимают все с недоверием. Во-первых, потому что VAR не действовал по стандартному протоколу, как во время матчей. Во-вторых, ни на одном из доступных видеоповторов не видно, что Альварес сначала зацепил мяч левой ногой, а затем пробил правой.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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