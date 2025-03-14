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Рафаэль Бенитес: Между Лаутаро и Кейном есть явная пропасть, но кто будет решающим – вопрос открытый
Тренер высказался о четвертьфинале ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Бенитес видит явное преимущество в сторону Гарри Кейна, если сравнивать его с Лаутаро Мартинесом, но не уверен, кто из форвардов станет более решающим в предстоящем противостоянии "Баварии" и "Интера".
Обе команды вышли в 1/4 и теперь встретятся между собой в двухматчевой дуэли в апреле.
"Каждый может иметь свои предпочтения, но между Кейном и Лаутаро есть разница примерно в 500 голов, и это явно в пользу англичанина. Хотя он и на четыре года старше.
Кейн, как это ни странно и несправедливо, еще ничего не выиграл. Лаутаро же, напротив, заслуженно выигрывал чемпионаты, Копа Америку, различные трофеи и даже чемпионат мира. Но кто из них будет решающим в этих 180 минутах? Это два монстра.
Этот матч имеет ощущение преждевременного финала. Это самое захватывающее и непредсказуемое противостояние из всех, которые состоятся в эти восемь дней между Мюнхеном и Миланом", – сказал Бенитес.
Он также определил главных лидеров обеих команд.
"Если выбирать, то Киммих – это сердце "Баварии". Он может все, делает все и является настоящим лидером. В "Интере" таким игроком является Чалханоглу. Это два футбольных гиганта, интеллектуальное противостояние", – сказал Бенитес.
Напомним, что первый матч противостояния состоится в Мюнхене 8 апреля, а ответный матч – 16 апреля в Милане.
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