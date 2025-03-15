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Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25
Список возглавила немецкая команда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Mundo Deportivo опубликовал список, кто сколько заработал за розыгрыш турнира Лиги чемпионов 2024/25.
Для начала каждый клуб, выступавший в групповом этапе, получил по 18,8 млн. евро. За каждую победу командам дополнительно полагалось 2,1 млн. евро, а за ничью – 700 тысяч.
Команды, вышедшие в 1/8 финала, получили 11 миллионов евро. За выход в четвертьфинал команды получили 12,5 млн. За выход в полуфинал – 15 млн, а за участие в финале – 18,5 млн. Также клуб может заработать дополнительные 6,5 млн. за победу в финале.
Исходя из этой информации, победитель ЛЧ может максимально получить 200 млн. евро.
Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент больше всего заработала "Бавария" - 106 млн евро.
На втором месте расположился французский клуб "ПСЖ" - 104,4 млн. евро, на третьем - "Интер" (103,1 млн.), на четвертом - "Арсенал" (102 млн.), а пятое место поделили "Барселона" и "Реал Мадрид" (оба - по 101 млн.).
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