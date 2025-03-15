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Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25

Лига Чемпионов

Список возглавила немецкая команда

Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Mundo Deportivo опубликовал список, кто сколько заработал за розыгрыш турнира Лиги чемпионов 2024/25.

Для начала каждый клуб, выступавший в групповом этапе, получил по 18,8 млн. евро. За каждую победу командам дополнительно полагалось 2,1 млн. евро, а за ничью – 700 тысяч.

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Команды, вышедшие в 1/8 финала, получили 11 миллионов евро. За выход в четвертьфинал команды получили 12,5 млн. За выход в полуфинал – 15 млн, а за участие в финале – 18,5 млн. Также клуб может заработать дополнительные 6,5 млн. за победу в финале.

Исходя из этой информации, победитель ЛЧ может максимально получить 200 млн. евро.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент больше всего заработала "Бавария" - 106 млн евро.

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На втором месте расположился французский клуб "ПСЖ" - 104,4 млн. евро, на третьем - "Интер" (103,1 млн.), на четвертом - "Арсенал" (102 млн.), а пятое место поделили "Барселона" и "Реал Мадрид" (оба - по 101 млн.).

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
15.03.2025 в 09:44
Чорноштан, сідай, 2.Яка німецька команда, скільки, як... нічого не написала
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
15.03.2025 в 09:44
Чорноштан, сідай, 2.Яка німецька команда, скільки, як... нічого не написала
Ответить
0
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