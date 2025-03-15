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Кёртис Джонс рассказал, как он себя чувствовал после незабитого пенальти в Лиге Чемпионов
Все через это проходят
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс рассказал, как он себя чувствовал после незабитого пенальти в Лиге Чемпионов.
По словам английского футболиста, он не жалеет о выборе пробить пенальти. Он бы расстроился, если бы не стал бить.
"Я вернулся домой и хорошо выспался. Я воспринимаю это как часть своего пути. Я уверенный в себе парень и верю в себя. Я считаю, что команда должна на меня рассчитывать.
Это связано с тем, кем я хочу быть. Я хочу, чтобы меня воспринимали как парня, который играет важную роль. Я должен взвалить этот груз на свои плечи.
Вы видите всех великих спортсменов мира. Бывают моменты, когда они добиваются успеха, бывают моменты, когда терпят неудачу. Но они великие, потому что делают это снова и снова. Нужно спокойно относиться к промахам. Я не расстроюсь, если выйду на поле и промахнусь, но я расстроюсь, если буду ехать домой, зная, что слишком боялся бить пенальти.
Я был спокоен. Я мог бы пройти вдоль линии и надеяться, что до меня это не дойдет (в серии пенальти), но это не я", - вспомнил Джонс.
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Напомним, что в матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ" вратарь французского клуба отбил пенальти Дарвина Нуньеса и Кёртиса Джонса.
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