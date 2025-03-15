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Без Барселоны или Реала. Поул Скоулз спрогнозировал участников финала Лиги чемпионов этого сезона

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Также назвал потенциального победителя

Без Барселоны или Реала. Поул Скоулз спрогнозировал участников финала Лиги чемпионов этого сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Поул Скоулз спрогнозировал, каким будет решающий матч Лиги чемпионов этого сезона.

"Интер" выиграет Лигу чемпионов в финальном поединке против ПСЖ", – сказал Скоулз.

В четвертьфинальном противостоянии "Пари Сен-Жермен" встретится с "Астон Виллой". Параллельной парой верхней части сетки является “Арсенал” – “Реал”.

"Интер" сыграет в 1/4 финала против "Баварии". Параллельно в нижней части сетки сойдутся "Барселона" и "Боруссия" Дортмунд.

Финал запланирован на 31 мая в Мюнхене.

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Пол Скоулз Интер (Милан) Пари Сен-Жермен
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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