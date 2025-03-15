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Без Барселоны или Реала. Поул Скоулз спрогнозировал участников финала Лиги чемпионов этого сезона
Также назвал потенциального победителя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Поул Скоулз спрогнозировал, каким будет решающий матч Лиги чемпионов этого сезона.
"Интер" выиграет Лигу чемпионов в финальном поединке против ПСЖ", – сказал Скоулз.
В четвертьфинальном противостоянии "Пари Сен-Жермен" встретится с "Астон Виллой". Параллельной парой верхней части сетки является “Арсенал” – “Реал”.
"Интер" сыграет в 1/4 финала против "Баварии". Параллельно в нижней части сетки сойдутся "Барселона" и "Боруссия" Дортмунд.
Финал запланирован на 31 мая в Мюнхене.
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