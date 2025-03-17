Вспомните стартовый состав Динамо в домашнем матче против Реала в четвертьфинале ЛЧ 1998/99? Квиз от UA-Футбол

26 лет назад, 17-го марта 1999-го, киевское "Динамо" одержало одну из самых знаковых побед в своей истории. В столице Украины команда Валерия Лобановского обыграла мадридский "Реал" 2:0, благодаря чему вышла в полуфинал Лиги чемпионов 1998/99.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав киевлян в том домашнем матче против мадридцев в четвертьфинале ЛЧ 1998/99. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.