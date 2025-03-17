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Бывший тренер Астон Виллы рассказал, чего стоит ожидать ПСЖ в противостоянии с англичанами

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Битва в 1/4 финала ЛЧ

Бывший тренер Астон Виллы рассказал, чего стоит ожидать ПСЖ в противостоянии с англичанами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" Тим Шервуд рассказал в интервью, чего стоит ожидать "ПСЖ" от встречи с его бывшим клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Ну, "Вилла" будет хорошей. Унаи Эмери - один из лучших тренеров в европейском футболе. В противостоянии из двух матчей он отлично справится, он уже неоднократно доказывал это в Лиге Европы.

Он будет играть против своего бывшего клуба, и у него будет четкий план. Это один из тех тренеров, кто умеет корректировать тактику во время матча, если видит, что что-то не работает. Его команда очень талантливая, а также возвращаются травмированные игроки. Пау Торрес будет ключевым игроком в центре защиты. Кроме того, в январе они значительно усилили атакующие позиции.

Поэтому для "ПСЖ" это не будет легко. Собственно, ни для одной команды это не будет простой поединок, но если меня заставляют сделать прогноз, то я бы сказал, что "ПСЖ" имеет небольшое преимущество. Они прекрасно возвращают мяч, и "Астон Вилла" должна быть очень уверенной во владении, поскольку испытывает огромное давление", – сказал Шервуд.

Добавим, что матчи четвертьфинала ЛЧ между "Астон Виллой" и "ПСЖ" состоятся 9 и 15 апреля.

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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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