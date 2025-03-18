Михайличенко: Если бы Динамо в 1999-м вышло в финал ЛЧ то победило бы МЮ

Известный украинский игрок и тренер Алексей Михайличенко вспомнил полуфинальные матчи Лиги чемпионов сезона 1998/99 с "Баварией" (3:3, 0:1), когда он был помощником Валерия Лобановского в "Динамо".

– В полуфинале "Динамо" ждала "Бавария". В Киеве вы вели в счете 3:1, но в итоге позволили немцам сравнять счет в конце матча. Почему не дотерпели?

– Пожалуй, наш фарт закончился на "Реале" ( смеется, – прим.). Конечно, я шучу, потому что мы по игре победили "Реал", но немного везения все равно должно быть. Против "Баварии" мы очень хорошо играли, пожалуй, один из лучших наших матчей в сезоне, но… Первый и второй мяч в такой игре не надо было пропускать. Сначала забил Тарнат почти с 40 метров, а затем Эффенберг со штрафного обвел стенку, которая стояла чуть-чуть не так, как нужно.

– С каким настроением "Динамо" выходило на ответный матч?

– В Мюнхене мы тоже очень хорошо играли. Могли открывать счет, но чуть-чуть не повезло, а потом произошел невероятный гол Баслера. Пусть меня простят, но я уверен: если бы "Динамо" вышло в финал, то победило бы "Манчестер Юнайтед". В финале "Бавария" полностью обыграла "МЮ", однако несколько рано провела ненужные замены, и английский клуб воспользовался этим в компенсированное время.

Если бы нам тогда повезло с "Баварией", то с большой долей вероятности, что "Динамо" выиграло бы Лигу чемпионов. Но это только мое мнение.

– Какая атмосфера царила в команде после вылета от "Баварии"?

– После такого поражения было большое разочарование и опустошение. Мы могли выступить гораздо лучше и добиться большего. Мы понимали, что, прежде всего, самые виноваты в том, что не прошли дальше. Где мы не доработали. Как говорил Лобановский: "Поражения и победы нужно быстро забывать, чтобы идти дальше. Если не забыть победу, то она тебя расслабит, а поражение будет давить изнутри".