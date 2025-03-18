Ямаль: Барселона - фаворит Лиги чемпионов после вылета Ливерпуля

Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль сделал громкое заявление, назвав свою команду фаворитом Лиги чемпионов после вылета "Ливерпуля" из турнира.

"Теперь, когда "Ливерпуль" выбыл из соревнований, мы являемся фаворитами Лиги чемпионов. Мы не боимся ни одной команды, мы - семья... и мы уже не те, что были год назад против "ПСЖ".