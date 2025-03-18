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Ямаль: Барселона - фаворит Лиги чемпионов после вылета Ливерпуля

Лига Чемпионов

Игрок высказался о самом престижном клубном соревновании в Европе

Ямаль: Барселона - фаворит Лиги чемпионов после вылета Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль сделал громкое заявление, назвав свою команду фаворитом Лиги чемпионов после вылета "Ливерпуля" из турнира.

"Теперь, когда "Ливерпуль" выбыл из соревнований, мы являемся фаворитами Лиги чемпионов. Мы не боимся ни одной команды, мы - семья... и мы уже не те, что были год назад против "ПСЖ".

Добавим, что 9 апреля "Барселона" сыграет против "Боруссии Д" в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Барселона Ливерпуль Ламин Ямаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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