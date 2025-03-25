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Игрок Барселоны поделился мнением о встрече каталонской команды с Реалом в финале ЛЧ

Лига Чемпионов

Не против такого исхода событий

Игрок Барселоны поделился мнением о встрече каталонской команды с Реалом в финале ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри рассказал для As о том, хотел бы он, чтобы в финале Лиги чемпионов встретились "Барса" и мадридский "Реал".

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"Да. Это бы означало, что мы в финале. Мы не должны никого бояться. Это понравилось бы всем болельщикам. Как я уже говорил, это говорит о том, что мы в финале, а это самое главное", — сказал испанец.

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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
25.03.2025 в 08:33
Вот клоуны, Реал уничтожит бомжей на любой стадии плей-офф. Король ЛЧ не проигрывает финалы.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
25.03.2025 в 08:33
Вот клоуны, Реал уничтожит бомжей на любой стадии плей-офф. Король ЛЧ не проигрывает финалы.
Ответить
0
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