Игрок Барселоны поделился мнением о встрече каталонской команды с Реалом в финале ЛЧ

Полузащитник "Барселоны" Педри рассказал для As о том, хотел бы он, чтобы в финале Лиги чемпионов встретились "Барса" и мадридский "Реал".

"Да. Это бы означало, что мы в финале. Мы не должны никого бояться. Это понравилось бы всем болельщикам. Как я уже говорил, это говорит о том, что мы в финале, а это самое главное", — сказал испанец.