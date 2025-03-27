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Защитник Интера высказался о встрече с Баварией в четвертьфинале ЛЧ

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Он когда-то играл за мюнхенцев

Защитник Интера высказался о встрече с Баварией в четвертьфинале ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В следующем месяце "Интер" и "Бавария" встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов. Однако для одного из игроков этот поединок будет иметь особое значение – Бенжамен Павар выступал за "Баварию" в течение четырех лет (2019-2023). Летом 2023-го года он присоединился к "Интеру".

"У меня до сих пор много друзей в "Баварии" – от Комана и Упамекано до Рафаэля Геррейру. Мой партнер по сборной Франции Олисе тоже подписал контракт с клубом. Я очень вырос там за те четыре замечательных года и выиграл все. Но теперь я защищаю цвета "Интера".

Это будет очень равное противостояние, 50 на 50. Кто лучше будет защищаться, тот и победит. "Бавария" любит контролировать мяч и качественно атакует через фланги с Гнабри и Сане. Нам нужно сохранять хладнокровие, когда владеем мячом, и быть готовыми к их давлению в обороне. Будут моменты, когда придется терпеть. Но у нас тоже будут свои шансы", – сказал Павар.

Добавим, что первый матч четвертьфинала состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене 8 апреля. Ответный матч состоится на "Сан-Сиро" 16 апреля.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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