Эмилиано Мартинес говорит, что он готов к оскорблениям от фанатов ПСЖ

Эмилиано Мартинес полностью принял свою роль главного врага Франции. Аргентинский вратарь разбил сердца французских болельщиков в серии пенальти финала ЧМ-2022, а затем повторил это, когда помог "Астон Вилле" выбить "Лилль" в четвертьфинале Лиги Европы в прошлом сезоне.

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Теперь Мартинес имеет шанс сделать это в третий раз, когда его команда встретится с "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вратарь не питает иллюзий относительно того, что атмосфера во Франции будет враждебной, особенно после его опыта в Лилле в прошлом сезоне.

"Болельщики "Лилля" оскорбляли меня весь матч. Никогда в жизни меня так не оскорбляли. Они делали все, что могли, а я ничего не делал в ответ в течение 120 минут. Меня освистывали каждый раз, когда я выбивал мяч. Затем была серия пенальти, и я заставил их замолчать", - рассказывал Мартинес.

На этот раз он ожидает, что ситуация не изменится. В интервью Telefe он объяснил, что его присутствие как главного объекта ненависти может даже помочь команде.

"Моя команда будет под меньшим давлением, потому что все внимание будет на мне. Фанаты будут меня оскорблять... Я все полностью контролирую. Французы сказали, что на "Парк де Пренс" все будет еще хуже, чем в Лилле", - сказал Мартинес.

Добавим, что матчи четвертьфинала ЛЧ между "Астон Виллой" и "ПСЖ" состоятся 9 и 15 апреля.