Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА открыла дело против четырёх футболистов Реала после матча Лиги Чемпионов
Отпраздновали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА открыла дело против четырёх футболистов "Реала" после матча Лиги Чемпионов.
Ассоциация заявила, что Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Даниэль Себальос и Винисиус Жуниор непристойно себя вели во время матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" 12 марта.
По делу назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам. Остальных подробностей УЕФА в данный момент не приводит.
"Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время", - сообщила УЕФА.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Реал" прошёл "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов по серии пенальти. В 1/4 финала мадридский клуб встретится с "Арсеналом".
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- Игрок Барселоны поделился мнением о встрече каталонской команды с Реалом в финале ЛЧ
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке