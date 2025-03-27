УЕФА открыла дело против четырёх футболистов "Реала" после матча Лиги Чемпионов.

Ассоциация заявила, что Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Даниэль Себальос и Винисиус Жуниор непристойно себя вели во время матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" 12 марта.

По делу назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам. Остальных подробностей УЕФА в данный момент не приводит.

"Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время", - сообщила УЕФА.

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Напомним, что "Реал" прошёл "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов по серии пенальти. В 1/4 финала мадридский клуб встретится с "Арсеналом".