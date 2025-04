Английский журналист рассказал, сколько УЕФА выплатил клубам Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Кто заработал больше всех?

Английский журналист рассказал, сколько УЕФА выплатил клубам Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

По словам журналиста The Athletic, в прошлом сезоне УЕФА выплатил клубам Лиги чемпионов 2,046 млрд евро, а общая сумма призовых за последние 25 сезонов (с 1999-00 по 2023-24 гг.) составила 26,429 млрд евро.

Из них 19,111 млрд евро (72%) получили клубы из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

В прошлом сезоне больше всего заработал мадридский "Реал", победивший в Лиге Чемпионов - 138,8 млн евро. Далее следует "ПСЖ" с 124.4 млн евро. Следом разместилась "Боруссия Д" - финалист прошлогодней Лиги Чемпионов. Их прибыль составила 120,7 млн евро.

