Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский журналист рассказал, сколько УЕФА выплатил клубам Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Кто заработал больше всех?
Солидные суммы
shakhtar.com
Английский журналист рассказал, сколько УЕФА выплатил клубам Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
По словам журналиста The Athletic, в прошлом сезоне УЕФА выплатил клубам Лиги чемпионов 2,046 млрд евро, а общая сумма призовых за последние 25 сезонов (с 1999-00 по 2023-24 гг.) составила 26,429 млрд евро.
Из них 19,111 млрд евро (72%) получили клубы из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.
В прошлом сезоне больше всего заработал мадридский "Реал", победивший в Лиге Чемпионов - 138,8 млн евро. Далее следует "ПСЖ" с 124.4 млн евро. Следом разместилась "Боруссия Д" - финалист прошлогодней Лиги Чемпионов. Их прибыль составила 120,7 млн евро.
Real Madrid’s latest Champions League triumph earned the Spanish club €138.8m (£116.4m; $154m) in prize money last season, according to new figures published by UEFA.@PJBuckingham pic.twitter.com/peVw5I26Ii— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 3, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее мы писали, сколько заработал "Шахтер" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Популярное сейчас
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Хавбек Баварии: Мы готовы к встрече с Интером несмотря на потери в защите
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет