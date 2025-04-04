УЕФА огласила вердикт по делу о возможной дисквалификации футболистов Реала

УЕФА объявила окончательный вердикт по делу о возможной дисквалификации футболистов мадридского "Реала" после того, как они были обвинены в неподобающем поведении после матча против "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сообщении от руководящего органа говорится о том, что Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Дани Себальос и Винисиус Жуниор смогут сыграть против "Арсенала". Однако не всем игрокам "сливочных" удалось избежать штрафных санкций.

Рюдигер был оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе — на 30 тысяч евро, а Себальос — на 20 тысяч евро. Никаких дисциплинарных производств против Винисиуса открыто не было.

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Отмечается, что Мбаппе и Рюдигер также получили по одному матчу дисквалификации в еврокубках, но наказание условное и действует с испытательным сроком в год. Следовательно, они смогут принять участие в следующем матче Лиги чемпионов.

Напомним, что "Арсенал" встретится с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится на "Эмирейтс" во вторник, 8-го апреля, а ответный матч будет сыгран на "Сантьяго Бернабеу" в среду 16-го числа того же месяца.