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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов
Фаворит из Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов накануне четвертьфинальных матчей.
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Перед стартом 1/8 финала главным фаворитом считался "Ливерпуль" – команда Арне Слота побеждала в 23,9% симуляций. Однако после поражения в серии пенальти от "Пари Сен-Жермен" их шансы исчезли.
Теперь новым фаворитом является "Барселона", которая выигрывает турнир в 23,1% симуляций. На втором месте находится "ПСЖ", который впервые в истории поднимает трофей в 19,3% случаев.
Далее расположился "Арсенал" Микеля Артеты, чьи шансы Opta оценивает в 15,6%, а после них идет миланский "Интер" с 13,8%. А вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й ушастый трофей составляет на данный момент 12,2%.
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