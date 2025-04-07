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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

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Фаворит из Испании

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов накануне четвертьфинальных матчей.

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Перед стартом 1/8 финала главным фаворитом считался "Ливерпуль" – команда Арне Слота побеждала в 23,9% симуляций. Однако после поражения в серии пенальти от "Пари Сен-Жермен" их шансы исчезли.

Теперь новым фаворитом является "Барселона", которая выигрывает турнир в 23,1% симуляций. На втором месте находится "ПСЖ", который впервые в истории поднимает трофей в 19,3% случаев.

Далее расположился "Арсенал" Микеля Артеты, чьи шансы Opta оценивает в 15,6%, а после них идет миланский "Интер" с 13,8%. А вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й ушастый трофей составляет на данный момент 12,2%.

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Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".
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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
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