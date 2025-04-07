Артета сказал, есть ли шансы у Арсенала на победу в матче против Реала в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета дал комментарий перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Мы должны быть абсолютно уверены в том, что можем победить их. Именно такой настрой мне нужен. Прошло почти 20 лет с тех пор, как мы в последний раз играли с ними, и это отличная возможность написать историю.

Нам нужна поддержка от фанатов, которые будут вовлечены в игру вместе с нами. Это будет иметь большое значение, поэтому мы рассчитываем на них. На этом этапе нужна поддержка домашнего стадиона и особая атмосфера".