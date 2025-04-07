Защитник Интера высказался накануне четвертьфинальных матчей ЛЧ против Баварии

Центральный защитник миланского "Интера" Ян Биссек рассказал в интервью, чего стоит ожидать "Баварии" от его команды и считает ли он, что "Интер" имеет небольшое преимущество, учитывая травмы мюнхенцев.

"Они столкнутся с очень организованной командой. Командой, которой не проблема играть без мяча. Хотя в целом мы хотим владеть мячом. Мы защищаемся с большой страстью. Мы не хотим пропускать голы – никогда. Даже если уже ведем 3:0. А когда мяч у нас, у нас есть феноменальные игроки в полузащите и атаке. Я бы сказал, это будет нелегкий матч для обеих команд. Я оптимистично настроен относительно выхода в следующий раунд.

Мы подходим к игре и готовимся к тем игрокам, которые доступны. И в конце концов мы хотим выиграть каждый матч. Мы прекрасно понимаем, что играем против очень сильной команды. "Бавария", даже со всеми травмами, все еще имеет очень сильный состав. Поэтому мы не будем готовиться иначе. Никто здесь не прыгает от радости из-за того, что кто-то не сыграет. Мы подойдем к игре с тем же запалом, если бы все были в строю", – сказал Биссек.