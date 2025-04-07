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Бавария - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Бавария - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют "Бавария" против "Интера". Это будет встреча лидеров чемпионатов Германии и Италии. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля - мюнхенцам.

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Игра состоится во вторник, 8-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Баварія - Інтер
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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