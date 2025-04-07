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Бавария - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
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Getty Images/Global Images Ukraine
В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют "Бавария" против "Интера". Это будет встреча лидеров чемпионатов Германии и Италии. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля - мюнхенцам.
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Игра состоится во вторник, 8-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в
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