Бавария - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют "Бавария" против "Интера". Это будет встреча лидеров чемпионатов Германии и Италии. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля - мюнхенцам.

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ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

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Игра состоится во вторник, 8-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Баварія - Інтер Смотреть трансляцию