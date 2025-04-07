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Тренер Арсенала - о матче против Реала: Мы продолжим делать это, потому что в этом наша суперсила

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Арсенал готов победить Реал в Лиге чемпионов

Тренер Арсенала - о матче против Реала: Мы продолжим делать это, потому что в этом наша суперсила

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил на пресс-конференции накануне четвертьфинала ЛЧ против мадридского "Реала".

"Мы хотим быть командой, которой мы были на протяжении последней четверти сезона, со всеми взлетами и падениями, с которыми мы имели дело, и продолжать делать это, потому что в этом наша суперсила", - заявил Артета.

Тренер "Арсенала" также отметил, что этот матч является крупнейшим в его тренерской карьере на сегодня.

"100%. Ажиотаж вокруг клуба, люди, это та сцена, на которой мы хотим быть, где "Арсенал2 должен быть постоянно. Вот почему я пришел в футбол, вот почему я пришел в менеджмент и особенно в этот футбольный клуб. Для нас это отличная возможность построить собственную историю, и это то, ради чего мы здесь", - добавил Артета.

Напомним, что "Арсенал" сыграет против "Реала" 8 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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