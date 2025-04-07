Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Баварии - о матче ЛЧ против Интера: Мы также знаем, что можем причинить им боль
Лаймер ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Нам противостоит очень хороший соперник. Эти игры являются причиной того, что мы играем в футбол. Они приносят удовольствие. Это будет очень тяжелая игра в обоих матчах. Мы знаем, что у них много качества. Это, пожалуй, один из лучших соперников с которыми мы сталкивались до сих пор. Они умеют очень хорошо защищаться. Но мы также знаем, что можем причинить им боль. Это самый большой этап", - сказал Лаймер.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" 8 апреля.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- "Можно было просто поблагодарить". Бойко вспомнил обидные слова Коломойского после финала Лиги Европы
- Джокерчук сработал. Почему дела Романа Яремчука в Олимпиакосе улучшились
- УЕФА огласила вердикт по делу о возможной дисквалификации футболистов Реала
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией