Хавбек Баварии - о матче ЛЧ против Интера: Мы также знаем, что можем причинить им боль

Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Нам противостоит очень хороший соперник. Эти игры являются причиной того, что мы играем в футбол. Они приносят удовольствие. Это будет очень тяжелая игра в обоих матчах. Мы знаем, что у них много качества. Это, пожалуй, один из лучших соперников с которыми мы сталкивались до сих пор. Они умеют очень хорошо защищаться. Но мы также знаем, что можем причинить им боль. Это самый большой этап", - сказал Лаймер.