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Хавбек Баварии - о матче ЛЧ против Интера: Мы также знаем, что можем причинить им боль

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Лаймер ответил на вопросы журналистов

Хавбек Баварии - о матче ЛЧ против Интера: Мы также знаем, что можем причинить им боль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Нам противостоит очень хороший соперник. Эти игры являются причиной того, что мы играем в футбол. Они приносят удовольствие. Это будет очень тяжелая игра в обоих матчах. Мы знаем, что у них много качества. Это, пожалуй, один из лучших соперников с которыми мы сталкивались до сих пор. Они умеют очень хорошо защищаться. Но мы также знаем, что можем причинить им боль. Это самый большой этап", - сказал Лаймер.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" 8 апреля.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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