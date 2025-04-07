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"Интер всегда находит свои моменты". Компани высказался перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов

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Специалист ответил на вопросы журналистов

"Интер всегда находит свои моменты". Компани высказался перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера", который состоится 8 апреля на "Альянц Арене".

"Это команда, которая всегда находит свои моменты, они опасны - не только на контратаках. Они также хорошо играют на опережение и розыгрыше стандартов. Они забивают много голов, потому что имеют очень хороших игроков. Но мы тоже это делаем; мы тоже забиваем много голов.

Дело не в самой игре, а в моментах. Для нас также могут быть голевые моменты - мы должны быть там в это время. Мы можем говорить о тактике, о том, что "Интер" делает хорошо. Но есть также характер, сердце и эмоции. Это все часть этого; мы показали в последнем туре против Леверкузена, что мы можем это сделать. Для меня важно, чтобы завтра мы были готовы психологически и показали свою индивидуальность", - сказал специалист.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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