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"Интер всегда находит свои моменты". Компани высказался перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера", который состоится 8 апреля на "Альянц Арене".
"Это команда, которая всегда находит свои моменты, они опасны - не только на контратаках. Они также хорошо играют на опережение и розыгрыше стандартов. Они забивают много голов, потому что имеют очень хороших игроков. Но мы тоже это делаем; мы тоже забиваем много голов.
Дело не в самой игре, а в моментах. Для нас также могут быть голевые моменты - мы должны быть там в это время. Мы можем говорить о тактике, о том, что "Интер" делает хорошо. Но есть также характер, сердце и эмоции. Это все часть этого; мы показали в последнем туре против Леверкузена, что мы можем это сделать. Для меня важно, чтобы завтра мы были готовы психологически и показали свою индивидуальность", - сказал специалист.
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