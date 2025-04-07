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Сака - о матче с Реалом: Это, вероятно, самая большая игра в моей карьере в Арсенале

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Игрок выступил на пресс-конференции

Сака - о матче с Реалом: Это, вероятно, самая большая игра в моей карьере в Арсенале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака поделился своими мыслями накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Я думаю, что в футболке "Арсенала" это, вероятно, будет самая большая игра в моей карьере. Как футболисты мы готовы. Я, искренне говоря, не сомневаюсь, что болельщики будут такими же завтра. Они помогут создать великолепный вечер, который видел "Эмирейтс".

Напомним, что "Арсенал" сыграет против "Реала" 8 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Букайо Сака
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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