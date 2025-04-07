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Куртуа рассказал о своем состоянии перед матчем с Арсеналом
Я чувствую себя хорошо, на 100% (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа сообщил, что полностью восстановился после проблем с мышцами и готов вернуться на поле.
"Я чувствую себя хорошо, на 100%. У меня дважды были мышечные проблемы в начале сезона. Это не было что-то серьезное, просто мы не хотели рисковать", - заявил бельгиец.
Напомним, матч "Арсенал" - "Реал" стартует 8 апреля в 22:00 по Киеву.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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