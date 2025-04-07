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Арсенал – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал – Реал Мадрид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов возвращается! И делает она это фантастической вывеской: "Арсенал" - "Реал Мадрид". В последний раз эти команды встречались между собой в этом турнире в далеком 2006 году. Тогда по сумме двух матчей сильнее оказались "канониры". Что же будет на этот раз?
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 8-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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