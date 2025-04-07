Арсенал – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается! И делает она это фантастической вывеской: "Арсенал" - "Реал Мадрид". В последний раз эти команды встречались между собой в этом турнире в далеком 2006 году. Тогда по сумме двух матчей сильнее оказались "канониры". Что же будет на этот раз?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 8-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Арсенал" – "Реал Мадрид" Смотреть трансляцию

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