Барселона - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" примет дортмундскую "Боруссию". На стадии основного этапа эти команды уже провели очную встречу - победителем из нее со счетом 3:2 вышел каталонский клуб.

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Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 9-го апреля. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Барселона - Боруссія Дортмунд Смотреть трансляцию