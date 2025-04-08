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Бавария – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария – Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" будет принимать на своем поле миланский "Интер". Мюнхенцы попытаются продолжить свой путь к домашнему финалу.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 8-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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