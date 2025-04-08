Рыбак для Гарри Кейна. Франческо Ачерби справлялся с раком, алкоголизмом и Эрлингом Холандом

Харри Кейн пребывает в блестящей форме. На его счету 34 гола в этом сезоне за "Баварию", из них десять - в 11-ти матчах Лиги Чемпионов. Впрочем, сегодня англичанин встретит серьезного соперника. Уже останавливавшего Эрлинга Холанда дважды, в том числе в этом сезоне. А ранее победившего гораздо более страшных оппонентов - дважды рак и алкоголизм.

Рак как спасение

Летом 2012-го года тогда 24-летний Франческо Ачерби, воспитанник скромнейшей "Павии", благодаря успехам в середняке Серии А "Кьево" попал в "Милан". За который болел с детства. Заменив как раз тогда покинувшего клуб Алессандро Несту. Адриано Галлиани даже отдал ему 13-й номер Несты. И сразу же пришли вызовы из сборной Италии.

Казалось, игрок на вершине, в идеальном возрасте, в легендарной команде, где освободилось место в составе. Что еще нужно для прогресса, развития и завоевания мира? Однако уже в начале 2013-го года после десяти матчей за "россонери" Франческо был отпущен из клуба. И в Милан вернулся лишь в 2022-ом году и в другой клуб.

О причине мы узнали позже. Сам Ачерби рассказал. А легендарные директоры "Милана" Галлиани и Арьедо Брайда подтвердили. В феврале 2012-го скончался отец Франческо, и справиться с этой утратой психологически ему не удалось. Он любил алкоголь и до того, а после начал крепко пить. Настолько, что даже являлся на тренировки "Милана" пьяным.

"В "Милане" я чувствовал себя непобедимым. Свободным жить, как хочу, ходить в бары, пить алкоголь практически до утра. При этом я считал, что играю хорошо, что здоров и силен физически, и мне хватает нескольких часов отдыха после бара. Я считал, что алкоголь не влияет на меня, " - рассказывал он L’Ultimo Uomo.

"В начале карьеры я играл для своего отца. Для него моя карьера была очень важна. Возможно, слишком важна. Важнее, чем для меня. Возможно, иногда он слишком сильно фокусировался на мне. Он заставлял меня прогрессировать, тяжело работать и, пожалуй, даже причинял мне боль из-за этого. Потому в итоге я даже потерял интерес к футболу".

"Когда он ушел - у меня не осталось, для кого играть. Я уж точно играл не для себя. Меня это не очень интересовало. Я не думал как профессионал. Я не уважал себя, не уважал свою работу, не уважал людей, которые мне платили. Я часто приезжал на тренировки пьяным после ночи с алкоголем".

"Я не боялся играть против Топ-команд не потому что был храбрым, а потому что мне было плевать".

"Брайда говорил мне, что в клубе все знают о моем стиле жизни и потому даже поселили меня не в Милане, а в маленьком городе в сорока километрах от него. Но это не помешало мне пить".

Наказание пришло быстро - уже летом 2013-го года. Рак. Тогда Ачерби играл за новичка Серии А "Сассуоло". Состоялись успешная операция и очень быстрое возвращение на поле. Но в ноябре того же года игрок провалил тест на допинг. Он подал апелляцию, состоялись медицинские проверки, и оказалось, что это не допинг, а рак вернулся.

Вместе с тем, он считает, что болезнь изменила его к лучшему. "Мне повезло, что пришел рак. Я благодарю Бога за то, что получил его. Без него я не играл бы на этом уровне, возможно, вообще бы рано ушел из футбола и продолжал бы пить. К счастью, кто-то наверху, кто любит меня, послал мне эту болезнь. Без нее я мог бы закончить очень плохо".

"Я понял, что я не был непобедимым в "Милане". Если ты не ведешь здоровый профессиональный образ жизни спортсмена, ты заплатишь за это. Но понял это не сразу. Первая операция состоялась быстро, я даже толком не почувствовал, что был болен. Через три недели я уже был на поле и продолжал пить, будто ничего не случилось".

"Даже во время рецидива я поначалу не желал меняться, продолжал пить, вести неспортивный образ жизни. Я сидел с бутылкой передо мной, стучал по столу и орал на себя: "Почему болезнь не изменила тебя, почему ты продолжаешь это делать? Ответа не было".

"Я потерял мотивацию, хотел уйти из футбола, не хотел играть. Но благодаря болезни в итоге нашел мотивацию, нашел с чем бороться. И я вновь стал ребенком, начал сначала. Будто пришлось жить во второй раз. И ко мне вернулись образы из детства, которые я забыл".

"Через год после моей болезни я пошел спать однажды в обычный вечер и проснулся утром в ужасе. Я боялся всего, боялся своей тени, я терзал себя за утраченные шансы, потерянные годы. Тогда я пошел к психологу и начал путь, который улучшил меня как человека. Ограничив аспекты моего характера, которые могли бы привести к катастрофе".

"Я прекратил бояться. Я думаю, что будет, если он вернется и отвечаю, что буду бороться, как и тогда. Эта болезнь улучшила меня как человека. Я исключил поверхностные вещи, негатив, но и иллюзии. Я лучше понимаю окружение. Исключил людей, которые искали только выгоду. Я прекратил мечтать о чем-то большом и ставлю простые цели".

"Я доволен тем, кем я стал. Теперь я лучший возможный Франческо Ачерби".

Он и вправду стал лучше, начал понимать страдания других. Во время визита сборной в детскую больницу он не хотел уходить. "Пусть автобус уезжает. А я останусь, пока не поговорю с каждым ребенком".

Рыцарь без страха, но с упреком

Наиболее страшные аспекты своего характера Франческо ограничил. Но остались жесткость, часто грубость, несдержанность. Которые мешали ему в карьере. В "Лацио" он был любимцем болельщиков, но в 2022-ом году они баннерами и скандированиями уже требовали клуб изгнать его. И клуб изгнал.

К разрыву привел его жест с пальцем на губах в адрес своих ультрас после забитого мяча во время сложного периода команды. А также улыбка после своей ошибки и пропущенного гола против "Милана", в итоге помогшего любимому клубу отобрать Скудетто у "Интера". Улыбка, разумеется, саркастическая, но в соцсетях из нее сварили дикие теории заговора.

Болельщики "Интера" по той же причине даже яростно протестовали против прихода Ачерби в клуб в том же 2022-ом году, устроили в соцсетях бурю с хэштегом #нехотимачерби.

Кстати, не хотело брать тогда 34-летнего игрока и руководство клуба. Еще и платить за него четыре миллиона евро. Настоял Симоне Индзаги, тренировавший его и в "Лацио". Он кричал, требовал, и в последний день переходов Ачерби все же взяли. Лишь тогда Симоне заявил: "Наконец-то директоры "Интера" удовлетворили меня".

В марте 2024-го года Франческо был обвинен в расистских высказываниях во время одного из матчей. В итоге его оправдали за недостатком доказательств, но осадок остался. Настолько, что его исключили из сборной Италии и до сих пор не вызывали. При том, что Федерация в заявлении указала, что доказательств его расистскому поведению нет.

Даже вроде бы безобидные споры в соцсетях переростали в скандалы. В сезоне 2018/19 перед матчем против того же "Милана" Ачерби погрызся в соцсетях с игроками "россонери". После победного для миланцев матча двое из них продемонстрировали обменянную с Франческо футболку будто в качестве трофея. Что вызвало возмущение.

Глава Федерации Габриэле Гравина даже выступил и заявил, что выглядело это возмутительно, будто демонстрация скальпа.

Впрочем, все это не мешало Франческо демонстрировать высочайший уровень игры в обороне в "Сассуоло", "Лацио", "Интере" и сборной. И играть постоянно. Он отыграл 146 матчей Серии А подряд в стартовом составе, и 147-ой пропустил лишь из-за удаления.

"Тренеры хотели предоставлять мне отдых, но я заявлял им, что никакой отдых мне не нужен. Я не хочу пропускать ничего. После моей болезни я понял, что хочу играть постоянно, чтобы не пришлось потом жалеть ни о чем".

С ростом 192 сантиметра он выглядит неуклюжим, неповоротливым. Он и вправду не быстр. Но очень умен, отлично видит поле, играет очень жестко. И обладает приличной техникой.

Он, бывало, забивал техничными дальними ударами, он постоянно разыгрывает мяч в обороне с 92-94 процентами точных передач, часто касается его, не боится пасовать вперед и делает это успешно. Он может сыграть и иногда играл и на левом фланге обороны, что уже говорит об определенном уровне техники.

Хотя прежде всего, он - защитник старой формации, по которым в Италии скучают. Наследник Джорджо Кьеллини. Он успешно заменял Кьеллини на победном Евро-2020, когда тот был травмирован в трех матчах. Очень жесткий, неуступчивый, персональщик. Его можно обогнать, но, когда он держит тебя - не оторвешься.

Франческо не отличается множеством защитных ТТД, но приносит стабильность. Одно заметное ТТД - в нынешнем сезоне его прошли на дриблинге во всех турнирах лишь четырежды. При этом он получил лишь одну желтую карточку в этом сезоне во всех турнирах и вообще фолит мало.

Он не случайно взял семь трофеев за последние семь лет - Евро, Скудетто, Кубки и Суперкубки Италии. Ведь особо силен в Топ-матчах. Против Топ-форвардов. Он сумел полностью нейтрализовать Холанда и в финале Лиги Чемпионов-2023, вызвав комплименты экспертов и болельщиков, и в нынешнем сезоне в том же турнире в Манчестере (0:0).

В феврале он не играл в матче, в котором "Интер" потерпел свое худшее поражение с 2019-го года - 0:3 от "Фиорентины". Пропустив два мяча от Мойзе Кена. Через три дня Ачерби уже играл против нее же и остановил Кена - 2:1. С ним на поле "Интер" дважды не пропустил от лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги, дважды от Ромелу Лукаку.

За последние полгода с ним на поле "Интер" и вовсе не пропустил ни от одного центрфорварда ни в одном турнире.

Болельщики "Интера" поют ему: "Сломай их всех". Передали ему рыболовную сеть перед финалом Лиги Чемпионов-2023 с просьбой поймать туда Холанда. И ведь поймал.

Кейн как раз забивал во время его присутствия на поле. Два мяча. В четырех матчах сборных между ними. Но оба с пенальти, которые привез не Франческо.

Ачерби уже 37, травмы беспокоят его. Потому говорят, что "Интер" думает отпустить его летом. Но когда он на поле - он делает свою работу. В четырех матчах Лиги Чемпионов этого сезона с ним на поле "нерадзурри" пропустили лишь один мяч. И он уж точно не боится никого из людей. Ведь побеждал гораздо более страшных монстров.

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